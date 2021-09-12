«الزعاق»: الـ 120 يوما القادمة الأهم في السنة.. والصيف يلملم أمتعته ليرحل

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قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن الـ 120 يوما القادمة، هي الأهم في السنة على الإطلاق، والصيف بدأ يلملم أمتعته ليرحل، في إشارة إلى انتهاء فصل الصيف وتدني درجات الحرارة تدريجيا.

وأضاف الزعاق، أن هذه الأيام هي الأهم في السنة نفسياً وزراعياً واقتصادياً، نفسيا لأنها ألطف أيام السنة، وزراعيا فيها موسم الزراعة الخريفية والربيع الشتوي هو الأهم، واقتصاديا فيها موسم تصدير التمور وتخزينها عالمياً.

وأوضح أنه في هذه الفترة من السنة، نلاحظ الراحة تنسحب على النبات فيخضر وعلى الحيوان فيدر اللبن، وعلى الإنسان فيقرض الشعر”.