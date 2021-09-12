تنبيه مهم من «الأرصاد» بشأن إغلاق رادار حائل

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً مهماً لسكان منطقة حائل.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه سيتم إغلاق رادار منطقة حائل للصيانة الدورية من الساعة السادسة مساءاً حتى الثامنة من مساء اليوم الأحد.

وكان المركز قد أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – المتضمن أمطاراً متوسّطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحيّة، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وسيول.

ويشمل التنبيه الّذي يستمرّ إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، القرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة.