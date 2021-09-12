بيان من «التعليم» بشأن احتساب غياب الطلاب غير مكتملي التحصين بجرعتي «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم بياناً مهماً بشأن احتساب الغياب للطلاب والمتدربين غير مكتملي التحصين بجرعتي لقاح «كورونا».

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، أنه الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م المتضمن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي للطلبة والمتدربين مِمن أعمارهم (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وفق اشتراطات هيئة الصحة العامة (وقاية)، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، وحيث انتهت المهلة المحددة؛ فنؤكد أن احتساب الغياب للطلبة سيبدأ من اليوم الأحد 5 صفر 1443هـ؛ وفقاً لما صدر بهذا الشأن.

كما تحث وزارة التعليم الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها على استكمال التحصين بجرعتين لتمكينهم من دخول المنشآت التعليمية، ومواصلة الرحلة التعليمية، والحفاظ على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.