تعرف على خدمة طلب إصدار وإيصال «سجل الأسرة» للزوج

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للخدمة المدنية، تفاصيل وماهية خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر “تويتر”: “هي خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكن المتزوج حديثا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تصوير الهوية الوطنية مخالف، ويجب فقط الاطلاع عليها ويتم تدوين البيانات وإعادتها لحاملها.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “هل تصوير الهوية الوطنية أو كرت العائلة بالمستشفيات مسموح”.

وأوضحت الأحوال المدنية، في وقت سابق، أن خدمة بياناتي تقدم إمكانية تفويض المواطن لأي قطاع حكومي تم تطبيق الخدمة لديه لاستقبال المراجعين؛ بالاطلاع على بياناته المصرح بها من الأحوال المدنية، وبعد ذلك يقوم القطاع المُفَوَّض بالاطلاع على البيانات المصرحة وإكمال إجراءات المواطن اللازمة دون إحضار برنت من الأحوال المدنية، حيث تم تطبيق الخدمة في عدد من القطاعات الحكومية (تكون مضافة في قائمة القطاعات) وجاري العمل على بقية القطاعات.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات الحصول على خدمة بياناتي أو شريحة البيانات “برنت”.

وتشمل الخطوات ما يلي:

• يقوم المواطن بالدخول على حسابه في أبشر.

• الدخول على خدمة بياناتي.

• تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي مكان وأي ووقت.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن عملية وخطوات الحصول على خدمة بياناتي لا تستغرق حاليا سوى دقيقة واحدة.