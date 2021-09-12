وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف بالرياض

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عبر موقع (لينكد إن) عن توفر وظائف إدارية بمجال إدارة المشروعات للعمل في (الرياض).

واشترطت الهيئة العامة للأوقاف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

الشروط والخبرات:-

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– سنتان من الخبرة في نفس المجال كحد ادنى.

– الالتزام بالمواعيد النهائية وتقديم الحلول المناسبة للمشكلات.

– التفكير التحليلي ومتابعة التفاصيل الدقيقة.

– معرفة بالعمل على MS Project.

– إجادة العمل على Excel.

المهام الوظيفية:-

– تخطيط وتنظيم أنشطة المشروع.

– إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ الأنشطة.

– مراقبة المهام اليومية لجميع عناصر المشروع وفق خطة المشروع.

– اجادة مهارات التواصل مع الشخصيات المختلفة الاتصال والتنسيق مع الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة.

– إعداد التقارير الدورية المالية والفنية.

– القدرة على إدارة المشاريع والتعامل مع مواعيد التسليم القدرة على إعداد وتفسير الخطط والجداول الزمنية والمخاطر والمشاكل بالمشاريع.

– امتلاك المهارات التنظيمية وتقسيم المهام وإدارة الوقت.

– اجادة التعامل مع برامج إدارة المشاريع.

– القدرة على استخدام برامج وأدوات إدارة المشروع الأخرى Microsoft Project.

– القيام بأي مهام أخرى تُطلب من خلال المدير المباشر.

– استلام ورفع طلبات الشراء على نظام الموارد المؤسسية ومتابعتها.

– متابعة أوامر الشراء الخاصة بادرة تقنية المعلومات.

– متابعة حالة الصرف للمشاريع القائمة.

– تحسين لوحة مؤشرات الميزانية والمشاريع.

– التواصل والتعامل مع إدارة المشاريع المؤسسية.

– اعداد وثائق المشاريع.

موعد التقديم:-