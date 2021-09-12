«شؤون الحرمين» تطلق تطبيق «تنقل».. وهذه أبرز مزاياه

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أوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن تطبيق تنقل هو أحد تطبيقات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتي تهدف لتقديم خدمة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

و يسهل التطبيق عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين.

وأكد شؤون الحرمين أن التطبيق متاح للتحميل من خلال المتجر الالكتروني ( أبل – أندرويد )، كما يوفر التطبيق للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية والإلكترونية، وكذلك الدفع عند الاستلام وهو بسيط وسهل الاستخدام.