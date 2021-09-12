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متحدث الصحة: مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة تشهد تراجعاً إيجابياً (فيديو)

متحدث الصحة: مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة تشهد تراجعاً إيجابياً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا بالمملكة تشهد تراجعاً إيجابياً، مشيراً إلى أن هذا ثمرة الالتزام بالعديد من العوامل، إضافة إلى الإقبال على اللقاح.

وأوضح أن المنحنى يقترب من مستوى 95% نزولاً إيجابياً، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة كما يعلم البعض تتبع المنحنى لذلك فقد شهدت تراجعاً بنسبة 65% .

وأضاف العبدالعالي أن عدد اللقاحات المعطاة قد تجاوز أكثر من 39 مليون جرعة، استفاد منها باستكمال التحصين 16.7 مليون شخص.

وأكد متحدث الصحة، أن اللقاحات متوفرة في أكثر من 500 موقع والحصول عليها ضروري جداً.

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