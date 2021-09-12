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«فهد الطبية» توضح مفهوم «إنتان الدم».. أعراضه وطرق علاجه

«فهد الطبية» توضح مفهوم «إنتان الدم».. أعراضه وطرق علاجه
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مدينة الملك فهد الطبية، عن معلومات حول حالة تعرف بـ “إنتان الدم”، مبينة أنها حالة تهدد الحياة إذا لم تعالج مبكراً.

وقالت المدينة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إن إنتان الدم هو عبارة عن مواد كيميائية يطلقها الجسم في مجرى الدم لمحاربة العدوى، وتكون استجابة الجسم لها متوازنة يؤدي ذلك إلى تعفن الدم وهي حالة تهدد الحياة إذا لم تعالج مبكراً.

وأوضحت أن أعراض إنتان الدم تتمثل في تغيُر في الحالة العقلية، وانخفاض الضغط الانقباضي “العلوي”، إضافة إلى أن يكون معدل التنفس 22 نفساً في الدقيقة أو أعلى.

وأشارت إلى أن هناك عوامل عديدة للإصابة بإنتان الدم منها، الالتهاب الرئوي، وعدوى الكلى والمثانة، وعدوى الجهاز الهضمي، وتجرثم الدم، مبينة أنه يمكن علاجه عن طريق العلاج الدوائي أو عن طريق العلاج الجراحي.

https://twitter.com/KFMC_RIYADH/status/1436951574421590018

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