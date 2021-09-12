وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تمريض/ تنويم رجال ونساء (عدد 5 وظائف).

– أخصائي تمريض/ طوارئ (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ عمليات.

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة.

– طبيب نائب طب طوارئ (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول طب طوارئ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)