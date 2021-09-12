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«الشيخ الماجد» يوضح حكم تصدق الكفيل بمستحقات العامل الهارب (فيديو)

«الشيخ الماجد» يوضح حكم تصدق الكفيل بمستحقات العامل الهارب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم تصدق الكفيل بالمُستحقات المالية للعامل الذي هرب، ولم يستطع الوصول إليه.

وقال الماجد، خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الأصل في تلك المسألة هو أن هذا المال حق للعامل ولا ينبغي لأحد التصرف فيه دون موافقة صاحبه سواء بإقرار منه أو تنازل أو دلالات أخرى تُشير على موافقته، وليس مجرد شكوك.

وأضاف أنه يمكن لمن تُرك مال العامل عنده أن يتصدق بمثله ويجعله في ذمته أيضاً، لكن القول بأنه تصدق به وليس للعامل شيء فهو أمر غير دقيق أو صحيح من الناحية الشرعية.

ولفت إلى أنه في حال عدم قدرته على التصدق بمثله فيجب عليه أن يودعه ويتركه له حتى يُطالب به، مع كتابته في وصيته إذا توفى، مشدداً على ضرورة أن يحتاط الشخص في تلك المسألة إذا كان المال كثيراً.

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