وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط والتخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة برامج المشاركة المجتمعية.

– مستشار جذب المواهب.

– رئيس المشاركة المجتمعية.

– رئيس جذب المواهب.

– قائد عمليات الرعاية الصحية.

– أخصائي أول إصلاح التعليم الإستراتيجي.

– قائد أنشطة التعليم.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)