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لمدة 45 يوماً.. إغلاق جزئي لعدة تقاطعات بالمنطقة الشرقية

لمدة 45 يوماً.. إغلاق جزئي لعدة تقاطعات بالمنطقة الشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة، عن إغلاق جزئي لتقاطعات شارع نجد مع شارع الملك سعود بن عبد العزيز، مع شارع الملك عبد العزيز، وذلك لأعمال تطوير التقاطعات لمدة (45 يوماً)، ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة ستقوم بأعمال الصيانة والإصلاح للشارع.

وأشار إلى أنه بإمكان سالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق، مهيباً بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، وذلك منعا للوقوع في الزحام، لسلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة.

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