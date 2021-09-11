الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الكشف عن أحدث لوحة مفاتيح للمبدعين.. تعرّف على المزايا

الكشف عن أحدث لوحة مفاتيح للمبدعين.. تعرّف على المزايا
0

تواصل – وكالات:

كشفت شركة لوجيتك لوحة المفاتيحMX Keys Miniالجديدة، التي تعتبر الإصدار المدمج من الموديلMX Keysلتلبية متطلبات المستخدمين المحترفين والمبدعين والمبرمجين.

 وتخلت الشركة السويسرية في لوحة المفاتيح الجديدة عن لوحة الأرقام ويمكن توصيلها بعدة حواسيب مزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز أو أبل ماك، لتدعم العمل بسلاسة على مختلف الأجهزة.

ومن المزايا الأخرى الإضاءة الذكية للوحة المفاتيح، والتي تشغل تلقائياً عندما تقترب الأيدي منها عن طريق مستشعر الاقتراب، علاوة على مواءمة الإضاءة تبعا للظروف المحيطة، إلى جانب التحكم في الإضاءة يدوياً.

ويزخر الإصدار بالكثير من الوظائف المتوفرة في لوحة المفاتيحMX Keys، لكنها تشغل مساحة أصغر على سطح المكتب بعد التخلي عن لوحة الأرقام وأزرار الأسهم والمفاتيح الوظيفية.

 

مواد ذات صلة

تقني يوضح أفضل طريقة لتغيير لغة «ويندوز» و«برامج أوفيس» إلى العربية (فيديو)

تقني يوضح أفضل طريقة لتغيير لغة «ويندوز» و«برامج أوفيس» إلى العربية (فيديو)

نصيحة مهمة لأصحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول القديمة..130 ريالا تغنيك عن جهاز جديد (فيديو)

نصيحة مهمة لأصحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول القديمة..130 ريالا تغنيك عن جهاز جديد (فيديو)

ابتكار جهاز لاسلكي لشحن عدة أجهزة في وقت واحد

ابتكار جهاز لاسلكي لشحن عدة أجهزة في وقت واحد

«التجارة» تستدعي 84 صندوق كمبيوتر.. خلل قد يسبب اشتعال الحريق

«التجارة» تستدعي 84 صندوق كمبيوتر.. خلل قد يسبب اشتعال الحريق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة