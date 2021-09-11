«أمانة الرياض» تحدد 15 اشتراطاً للتصريح بخدمة «صف المركبات»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، ضوابط واشتراطات صف مركبات الزبائن، حيث تعد خدمة تتطلب تصريحًا من الجهات المعنية.

وحددت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، 15 اشتراطًا يجب على المنشآت التجاريّة تحقيقها والالتزام بها لضمان سلامة مركباتكم أثناء عمليتي الاستلام والتسليم.

ومن ضمن الاشتراطات، أن يكون لمقدم الخدمة مقر رئيسي، وأيضا الالتزام بلائحة الاشتراطات الفنية لمباني النشاطات التجارية.

وأضافت الأمانة أن الاشتراطات تتضمن أيضا “توفير مواقف خاصة، ووضع لوحة إرشادية، وتقديم مخططات لسير المركبات، وتخصيص نقطة استلام وتسلم، وإنشاء منصة تحكم”.