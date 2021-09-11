«تم القبض».. أهم القضايا التي ضبط الأمن مرتكبيها خلال الفترة الماضية

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نشر الأمن العام، مقطع فيديو استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية.

وأشار إلى القبض على مواطن في الرياض يقود مركبته بتهور على أحد الطرق السريعة، حيث اصطدم بعدة مركبات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال “الأمن العام”: “تم القبض على مواطن في وادي الدواسر قام بإطلاق النار على عامل في إحدى محطات الوقود نتيجة خلاف بينهما، مما نتج عنه إصابة العامل، كما تم القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ 40.564 ألف ريال”.

وأضاف أنه تم القبض على ثلاثة مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة جميعهم من الجنسية الأفغانية في جدة قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية بلغت 30.000 ألف ريال.

وأردف بأنه تم القبض على مخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في الرياض، ارتكبا 31 جريمة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع من تجهيزاتها الداخلية وما بداخلها من مقتنيات.

وتابع: تم القبض على امرأة من الجنسية النيجيرية في مكة المكرمة ظهرت بمقطع فيديو وهي تسيئ لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، كما تم القبض على مواطنين في جدة قاما بسرقة 6 مركبات، وهي في وضع التشغيل.

وأردف: تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في نجران ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلقات شخصية من داخل مركبتين.