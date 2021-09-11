«الأرصاد»: عرفة والأحساء تسجلان أعلى درجة في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن 9 مدن في المملكة، سجلت الأعلى في درجات الحرارة.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن عرفة سجلت 44 درجة كأعلى درجة حرارة، فيما سجلت الأحساء 43 درجة، والدمام 42.2 درجة، والمدينة المنورة 42 درجة.

وأشار الأرصاد إلى أن العلا وينبع والقيصومة وحفر الباطن وشرورة سجلت كل منها 40 درجة لكل منها.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.