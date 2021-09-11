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مبتعث يطور علاجاً لمرضى السرطان.. ويأمل العودة للمملكة لهذا السبب

مبتعث يطور علاجاً لمرضى السرطان.. ويأمل العودة للمملكة لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن المبتعث صالح العيسي، من تطوير علاج لمرضى السرطان، وذلك بعد نيله درجة الدكتوراه في الصحة العامة في بريطانيا.

وأوضح “العيسى”، في  لقاء مع “الإخبارية” إن الهدف الأساسي من مشروعه في الدكتوراه هو قياس تجارب مرضى الأورام في المملكة المتحدة باستخدام بيانات ضخمة موجودة في سجل الأورام في منظمة الصحة العامة البريطانية.

وقال ، إنه شارك ببحثه في العديد من المؤتمرات العالمية، والتي حصل خلالها على جوائز تقديرية منها جائزة أفضل بحث مقدم في مؤتمر لمعهد بحوث السرطان العالمي.

وأضاف أنه متحمس للعودة إلى المملكة من أجل التدريس بالجامعة الإلكترونية ، والمساهمة في علاج مرضى السرطان بالمملكة.

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