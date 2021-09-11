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قبل أيام من إطلاق «آيفون 13».. تسريبات تكشف عن مفاجآت في تصميم «iPhone 14»

قبل أيام من إطلاق «آيفون 13».. تسريبات تكشف عن مفاجآت في تصميم «iPhone 14»
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تواصل – وكالات:

كشف عدد من صناع المحتوى الأمريكيين البارزين أن شركة ”Apple“ العالمية تجهز نسخة iPhone 14، في الوقت الراهن، رغم عدم خروج iPhone 13 للنور حتى الآن.

ونقل الموقع الإلكتروني الألماني giga.de، في تقرير، صوراً ”مزعومة“ لتصميم iPhone 14، في أول تصور مباشر لما قد تصبح عليه أهم منتجات ”أبل“.

كما قدم الموقع فيديو تخيلياً لألوان وتصميم آيفون 14، وفقًا لما ورد في الصور والتسريبات المزعومة بشأن إمكانيات الإصدار الجديد من الهاتف الذكي.

ويترقب الملايين البث المباشر الذي ستعقده شركة أبل يوم الثلاثاء القادم، 14 سبتمبر، للكشف عن iPhone 13، ومع ذلك، فليس سراً أن العمل على آيفون 14 بدأ مبكرًا، حيث تصاعدت تسريبات خلال الأشهر الماضية بأن العمل على النسخة بعد القادمة من الهاتف الذكي الأكثر جذبًا كان قيد التنفيذ منذ فترة طويلة في شركة Apple.

ويقدم ”صندوق الدردشة“ المعروف باسم جون بروسر، عبر موقعي يوتيوب وتويتر، الإجابة عن السؤال، بالتعاون مع صانع محتوى آخر شهير هو (لان زيلبو Ian Zelbo)، حيث نشرا سلسلة من الصور التي تم تصميمها بواسطة الكمبيوتر، من المفترض أن تُظهر بشكل ممتاز تصميم iPhone 14 المنتظر.

وبحسب الصور، من الواضح أن لغة التصميم الأساسية، التي تم تقديمها مع iPhone 12، سيحتفظ بها أيضًا في iPhone 14، وربما سيكون باللونين السماوي والسيمون، إضافة للألوان التقليدية، كالأبيض والأسود ودرجات الرمادي، ومن غير المستغرب النهج المحافظ في التصميم، فهو أسلوب نموذجي لـ Apple، ومتسق في النهاية مع فلسفتها البصرية.

فعلى طريقة iPhone 6 منذ عام 2014، مثلاً، لا يزال بالإمكان العثور على التصميم الأساسي ذاته في iPhone SE المنتج حديثًا.

ويزعم صانعا المحتوى، المهتمان بتفاصيل تكنولوجيا Apple أن iPhone 14 سيودع الشق الذي كانت تستقر فيه الكاميرا الأمامية، وبدلاً من ذلك ستضمن ”كاميرا ذات ثقب“ في المقدمة.

ومن المنتظر أن يكون الإطار مصنوعًا من ”التيتانيوم“، الهيكل أكثر سمكًا، بحيث لا تبرز الكاميرا الخلفية والعدسات، مع فلاش LED وماسحة ضوئية LiDAR متدفقة بالزجاج الخلفي – وهو حلم دائم للمستخدمين، ربما أصبح حقيقة، وستشبه أزرار الصوت المستديرة مرة أخرى تلك الموجودة على iPhone 4 و iPhone 5.

كما تمت إعادة تصميم أغطية مكبرات الصوت والميكروفون، لتتكون من فتحات شبكية طويلة بدلاً من فتحات فردية على الجانب السفلي من الجهاز، ناهيك عن الاحتفاظ بموصل Lightning في بعض طرز iPhone 14 .

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