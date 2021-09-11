«الأمن البيئي» يوضح عقوبة صيد «غزال الريم»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة صيد غزال الريم غرامة 25 ألف ريال للكائن الواحد، وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

يذكر أن شرطة القصيم أعلنت أمس، القبض على مواطن بحوزته غزالين من نوع (الريم) المهدد بالانقراض، وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي تم القبض على مواطن بحوزته غزالين من نوع (الريم) المهدد بالانقراض، وأسلحة صيد محظورة وذخيرتها، وذلك بعد متابعته لتلقي بلاغ عنه لتغييره إطارات مركبته والهرب من الموقع دون دفع قيمتها، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني قام بالسطو على إحدى المحازات الخاصة، واصطاد الغزالين وذبحهما، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لدائرة النيابة العامة.