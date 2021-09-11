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هل يمكن تغيير رقم الجوال من خارج المملكة؟ «توكلنا» يجيب

هل يمكن تغيير رقم الجوال من خارج المملكة؟ «توكلنا» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد تطبيق توكلنا أنه لا يمكن لمستخدم التطبيق من المواطنين والمقيمين تغيير رقم الجوال أثناء تواجده خارج المملكة.

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

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