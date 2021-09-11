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«الصحة»: 5 نصائح لتخفيف أعراض «القولون العصبي»

«الصحة»: 5 نصائح لتخفيف أعراض «القولون العصبي»
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تواصل-  فريق التحرير:

أوضح وزارة الصحة الإرشادات الصحية الواجب اتباعها للمصابين بمرض القولون العصبي.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين  على موقع” تويتر” ، أنها تنصح باتباع الإرشادات التالية للتخفيف من الأعراض:

-ممارسة الرياضة.

-تجنب الأطعمة المثيرة للقولون مثل الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية و الفلفل.

-تناول الوجبات الصحية في وقتها و تقسيمها على وجبات صغيرة خلال اليوم.

-الاسترخاء والتعامل مع الضغوط.

وفي حال عدم تحسن الحالة أو استمرار الأعراض ننصح بمراجعة طبيب جهاز هضمي لتقييم الحالة وعلاجها.

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