«الصحة»: 5 نصائح لتخفيف أعراض «القولون العصبي»

تواصل- فريق التحرير:

أوضح وزارة الصحة الإرشادات الصحية الواجب اتباعها للمصابين بمرض القولون العصبي.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” ، أنها تنصح باتباع الإرشادات التالية للتخفيف من الأعراض:

-ممارسة الرياضة.

-تجنب الأطعمة المثيرة للقولون مثل الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية و الفلفل.

-تناول الوجبات الصحية في وقتها و تقسيمها على وجبات صغيرة خلال اليوم.

-الاسترخاء والتعامل مع الضغوط.

وفي حال عدم تحسن الحالة أو استمرار الأعراض ننصح بمراجعة طبيب جهاز هضمي لتقييم الحالة وعلاجها.