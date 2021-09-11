«الصحة»: 5 نصائح لتخفيف أعراض «القولون العصبي»

تواصل- فريق التحرير:
أوضح وزارة الصحة الإرشادات الصحية الواجب اتباعها للمصابين بمرض القولون العصبي.
وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” ، أنها تنصح باتباع الإرشادات التالية للتخفيف من الأعراض:
-ممارسة الرياضة.
-تجنب الأطعمة المثيرة للقولون مثل الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية و الفلفل.
-تناول الوجبات الصحية في وقتها و تقسيمها على وجبات صغيرة خلال اليوم.
-الاسترخاء والتعامل مع الضغوط.
وفي حال عدم تحسن الحالة أو استمرار الأعراض ننصح بمراجعة طبيب جهاز هضمي لتقييم الحالة وعلاجها.