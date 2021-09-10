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خبيرة تغذية توضح الحد الأقصى لتناول اللحوم الحمراء أسبوعياً والطريقة المثلى لطهيها

خبيرة تغذية توضح الحد الأقصى لتناول اللحوم الحمراء أسبوعياً والطريقة المثلى لطهيها
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تواصل – وكالات:

كشفت الدكتورة آسيات خاتشيروفا، خبيرة التغذية الروسية، أخصائية أمراض القلب، عن ضرر اللحوم الحمراء في بعض الأحيان ، وأفضل طريقة لطهيها.

وتشير الأخصائية، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن البعض يستبعد، لحوم البقر والضأن وأفخاذ الدجاج وأنواع اللحوم الأخرى التي يعطيها بروتين ميوغلوبين اللون الأحمر، من نظامه الغذائي. لأن الإفراط في تناول هذه اللحوم غير صحيح. ولكن استبعادها من النظام الغذائي غير صحيح أيضا.

وتقول، “هناك من لا يتناول نهائيا اللحوم الحمراء، مع أن هذه اللحوم يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي. لأنها تحتوي على حديد الهيم، الذي يمتصه الجسم بسهولة، ويحافظ على مستوى الهيموغلوبين في الدم. ولكن من جانب آخر تعتبر سببا في ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك لا ينصح بتناول اللحوم الحمراء أكثر من 2-3 مرات في الأسبوع”.

وأوضحت الأخصائية كيفية طهي اللحوم الحمراء لتكون أكثر فائدة للصحة.

وتقول، “أفضل الطرق الصحية لطهي اللحوم الحمراء هي السلق والشوي. والمهم عدم السماح بتكون قشرة سوداء عليها في حالة الشوي”.

وتضيف، شوي اللحم على نار مكشوفة أفضل بكثير من قليه باستخدام الدهن في مقلاة.

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