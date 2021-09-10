«توكلنا» يوضح مدى إمكانية تغيير رقم جوال المواطن والمقيم من خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشف تطبيق “توكلنا” مدى إمكانية تغيير رقم الجوال للمواطن والمقيم من خارج المملكة.

وأوضح التطبيق خلال رده على بعض الاستفسارات بتويتر، أن المواطن والمقيم لا يمكنه تغيير رقم الجوال من خارج المملكة.

وكان التطبيق قد أوضح أن المواطن والمقيم المتواجد داخل المملكة ولديه حساب في أبشر يمكنه التسجيل بتوكلنا وسيتم استخدام رقم جواله في أبشر.

وأشار إلى أنه في حال عدم وجود حساب في أبشر يلزم تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في توكلنا عبر خدمة “تعريف رقم الجوال” المتوفرة في توكلنا بعد ذلك يمكنه التسجيل بتوكلنا .