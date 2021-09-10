وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال.. الشروط وطريقة التقديم

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة تاليس للحلول الأمنية والخدمات” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط: شهادة الدبلوم في تخصصات: (رسم وتصميم هندسي، إدارة المشروعات).

– محاسب: شهادة الثانوية العامة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)