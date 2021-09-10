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طريقة نقل رسائل «واتساب» من «آيفون» لهاتف «سامسونج».. خطوات بسيطة

طريقة نقل رسائل «واتساب» من «آيفون» لهاتف «سامسونج».. خطوات بسيطة
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تواصل – وكالات:

ذكر موقع “تي 3” المتخصص بالأخبار التقنية، أن “واتساب” يتيح هذه الميزة لهواتف “سامسونغ” فقط في الوقت الراهن، إلا أنها ستتوفر لاحقا لباقي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل “آندرويد”، بحسب سكاي نيوز.

ولنقل بياناتك على “واتساب” من “آيفون” لهاتف “آندرويد” ، يجب توفر كلاً من :

– تنزيل تطبيق “سمارت سويتش” SmartSwitch من “سامسونغ”، الإصدار 3.7.22.1 أو الأحدث منه، على الهاتف الجديد.

– الإصدار2.21.160.17 من “واتساب” لنظام “آي أو إس” أو الأحدث منه، على الجهاز القديم.

– الإصدار 2.21.16.20 أو الأحدث منه لـ”واتساب” على الهاتف الجديد.

– كابل “يو إس بي- سي” وكابل “لايتنينغ Lightning” من “أبل”.

– استخدام نفس رقم الهاتف على الهاتف الجديد.

– يجب أن يكون هاتف “آندرويد” الجديد في وضعية إعدادات المصنع.

كيف تنقل البيانات بين الهاتفين؟

– شغّل هاتف “سامسونغ” وقم بوصله بالكابل بهاتف “آيفون”، عندما تطلب التعليمات على الجهاز ذلك.

– اتبع أوامر “سمارت سويتش”.

– امسح رمز “كيو آر” الذي ظهر على الهاتف الجديد باستخدام كاميرا “الآيفون”.

– انقر Start على “الآيفون” وانتظر اكتمال الأمر.

– استكمل إعدادات ضبط هاتف “سامسونغ” الجديد.

– عندما تصل إلى الشاشة الرئيسية، افتح “واتساب” وادخل التطبيق مستخدما نفس رقم الهاتف المستخدم على الجهاز القديم.

– اضغط على خيار Import، وانتظر اكتمال العملية.

– بإنهاء تنشيط الجهاز الجديد، ستظهر الدردشات.

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