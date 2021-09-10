«البنك المركزي» يوجه باعتماد «الهوية الرقمية» في التعاملات المالية

#الهوية_الرقمية_في_البنوك

تواصل – فريق التحرير:

أكد البنك المركزي السعودي على كافة المؤسسات المالية بالمملكة ضرورة اعتماد قبول الهوية الإلكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على الهوية الإلكترونية، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة إلكترونية من الهوية في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.

وبين وكيل المحافظ للرقابة فهد الشثري في تعميم، أن هذا الإجراء جاء إشارة إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/أفراد) تحت مسمى «الهوية الرقمية» بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، بحسب “عكاظ”.

وأوضح أن ذلك تسهيلا على المواطنين للتحقق من هوياتهم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية واعتماد الهوية الرقمية للمواطنين من منصة «أبشر» المتضمنة رمز الاستجابة السريع (QR Code) کبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من حيث إثبات هوية حاملها، وكذلك اعتمادها في تطبيق «توكلنا».