الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الدمام الأعلى والقصيم الأقل.. درجات حرارة المدن بالمملكة

الدمام الأعلى والقصيم الأقل.. درجات حرارة المدن بالمملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد، المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة اليوم الجمعة.

وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن المدينة المنورة سجلت أعلى درجة حرارة حيث سجلت 44 درجة مئوية.

وقد جاءت باقي درجات الحرارة المسجلة بالمدن كالتالي :

– الدمام 43.2 .

– القيصومة 42 .

– حفر الباطن 42 .

– العلا 42.

– الأحساء 41 .

– الخرج 41 .

– عرفة 41 .

– شرورة 41 .

– الرياض 40 .

– القصيم 40 .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

فيما يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مواد ذات صلة

الجمارك تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون

الجمارك تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون

توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وغبار على عدة مناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وغبار على عدة مناطق

«التجارة» تُحدد 5 خطوات لإصدار السجل التجاري.. وشرطان يجب توافرهما لدى المتقدمين

«التجارة» تُحدد 5 خطوات لإصدار السجل التجاري.. وشرطان يجب توافرهما لدى المتقدمين

بعد شكاوى العملاء.. «مساند» تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام وتنذر 64 آخرين لتصحيح أوضاعهم

بعد شكاوى العملاء.. «مساند» تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام وتنذر 64 آخرين لتصحيح أوضاعهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>