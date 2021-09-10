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بعد عام من الفراغ.. الإعلان عن أسماء الحكومة اللبنانية الجديدة

بعد عام من الفراغ.. الإعلان عن أسماء الحكومة اللبنانية الجديدة
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تواصل – وكالات:

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن رئيس الوزراء المكلف ميقاتي ورئيس البلاد عون وقعا مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن الحكومة تتكون من:

– نجيب ميقاتي رئيساً للوزراء

– سعادة الشامي نائبا لرئيس الوزراء

– عبد الله بو حبيب وزيرا للخارجية

– وليد فياض وزيرا للطاقة والمياه

– بسام مولوي وزيرا للداخلية

-أمين سلام وزيرا للاقتصاد والتجارة

– هنري خوري وزيرا للعدل

– يوسف خليل وزيرا للمالية

– فراس الأبيض وزيرا للصحة

– علي حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل

– عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة

– محمد مرتضى وزيرا للثقافة

– مصطفى بيرو وزيرا للعمل

– عباس الحلبي وزيرا للتربية

– عصام شرف الدين لوزارة المهجرين

– ناصر ياسين وزيرا للبيئة

– جوني قرم لوزارة الاتصالات

– جورج قرداحي وزيرا للإعلام

– العميد موريس سليم لوزارة الدفاع

– جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة

– جورج دباكيان وزيرا للصناعة

بدوره، قال ميقاتي: “الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلا إذا تعاونا معا”، معلنا “أننا سنتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة وسندق أبواب العالم العربي لوقف الإنهيار وإعادة لبنان إلى مكانته”.

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