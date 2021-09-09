«توكلنا» يوضح إجراءات مهمة للقادمين من خارج البلاد

تواصل – فريق التحرير:

أكد تطبيق توكلنا على أهمية الالتزام ببعض الإجراءات للقادمين من خارج البلاد غير مسجل فيها كورونا الجديد.

جاء ذلك في رد من توكلنا على سؤال مقيم قال فيه: “محصن جرعتين داخل المملكة، قدمت من مصر من ٦ أيام ومعي أبنائي هل يلزم بمجرد انتهاء الحجر ٧ أيام تتغير حالته على توكلنا أم يجب إجراء مسحة لهم؟

ورد توكلنا بتغريدة عبر “تويتر” بقوله “القادم من دولة غير مسجل فيها كورونا الجديد (اللون الأزرق) وغير محصن حسب توكلنا، يلزم خلال 8 ساعات من الوصول الدخول في توكلنا وتحديد السكن وتطبيق حجر7 أيام في السكن”.

وأضاف تطبيق توكلنا، أنه يلزم من عمره 7 سنوات وأكثر عمل فحص في اليوم السادس من الوصول وإذا كانت النتيجة سلبية يتم تعديل الحالة الصحية.