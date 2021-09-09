«صحة الرياض» تحذر: 8 آثار جانبية خطيرة لتناول «المنشطات»

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، من خطورة الآثار الجانبية لتناول الرجال والنساء للمنشطات.

وقالت “صحة الرياض”، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن المنشطات قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة منها:

– حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

– مشاكل الكبد أو الكلى والتي قد تصل إلى الفشل الكلوي.

– ارتفاع ضغط الدم.

– جلطات الدم.

– العقم، الصلع، الضعف الجنسي لدى الرجال.

– نمو شعر الوجه، غلظة في الصوت وخلل في انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.

– احتباس السوائل.

– زيادة نسبة الكوليسترول.