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«التجارة» تُحدد 5 خطوات لإصدار السجل التجاري.. وشرطان يجب توافرهما لدى المتقدمين

«التجارة» تُحدد 5 خطوات لإصدار السجل التجاري.. وشرطان يجب توافرهما لدى المتقدمين
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة التجارة وجود شرطين رئيسين يجب توافرهما للمتقدمين لإصدار السجل التجاري، وهي: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة “التجارة” عبدالرحمن الحسين أن خطوات إصدار السجل التجاري التي تصدرت أسئلة العموم الواردة لوزارة التجارة خلال شهر محرم 1443 هجرية، تبدأ بخمسة خطوات سهلة وميسرة، هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة e.mc.gov.sa والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسة (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني), وتكتمل خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة، وتسديدها إلكترونياً، وطباعة السجل التجاري.

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