تفاصيل إنقاذ شاب من الباحة من حالة مرضية نادرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن عماد العبدلي شقيق المريض الذي تدهورت صحته وحالته بسبب معالج شعبي في منطقة الباحة.

وقال العبدلي، في اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا”، إن شقيقه كان يعاني من آلام شديدة في الصدر ويعني من السكري، وغرغرينا في عضلات الصدر، وترددنا على أكثر من مستشفى، وأخيرا تمكن الأطباء في مستشفى الأمير مشاري بن سعود من إنقاذه .

يذكر أن الفريق الطبي بمستشفى الأمير مشاري بن سعود في بلجرشي من إنقاذ حالة مرضية نادرة، قد تكون من الحالات النادرة، لمريض يعاني من كسور في الأضلاع ونزيف في الصدر وغرغرينا في عضلات الصدر بسبب الذهاب إلى معالج شعبي.

وأشارت صحة الباحة إلى أنه نتج عن العلاج الشعبي للمريض عدد من المضاعفات، بسبب تأخره في الحضور إلى المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع.