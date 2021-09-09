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شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بعسير

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بعسير
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة عسير، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في عدد من الأحياء، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران غدا الجمعة.

فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

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