الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل تصوير الهوية الوطنية أو كرت العائلة مسموح بالمستشفيات؟ الأحوال المدنية تجيب

هل تصوير الهوية الوطنية أو كرت العائلة مسموح بالمستشفيات؟ الأحوال المدنية تجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تصوير الهوية الوطنية مخالف، ويجب فقط الاطلاع عليها ويتم تدوين البيانات وإعادتها لحاملها.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “هل تصوير الهوية الوطنية أو كرت العائلة بالمستشفيات مسموح”.

وأوضحت الأحوال المدنية، في وقت سابق، أن خدمة بياناتي تقدم إمكانية تفويض المواطن لأي قطاع حكومي تم تطبيق الخدمة لديه لاستقبال المراجعين؛ بالاطلاع على بياناته المصرح بها من الأحوال المدنية، وبعد ذلك يقوم القطاع المُفَوَّض بالاطلاع على البيانات المصرحة وإكمال إجراءات المواطن اللازمة دون إحضار برنت من الأحوال المدنية، حيث تم تطبيق الخدمة في عدد من القطاعات الحكومية (تكون مضافة في قائمة القطاعات) وجاري العمل على بقية القطاعات.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات الحصول على خدمة بياناتي أو شريحة البيانات “برنت”.

وتشمل الخطوات ما يلي:

• يقوم المواطن بالدخول على حسابه في أبشر.

• الدخول على خدمة بياناتي.

• تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي مكان وأي ووقت.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن عملية وخطوات الحصول على خدمة بياناتي لا تستغرق حاليا سوى دقيقة واحدة.

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية» تحدد ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة

«الأحوال المدنية» تحدد ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة

«الأحوال المدنية» توضح خطوات الحصول على خدمة «بياناتي»

«الأحوال المدنية» توضح خطوات الحصول على خدمة «بياناتي»

10 معلومات مهمة عن تجديد وإصدار الهوية الوطنية (إنفوجرافيك)

10 معلومات مهمة عن تجديد وإصدار الهوية الوطنية (إنفوجرافيك)

«الأحوال المدنية» تتيح خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً

«الأحوال المدنية» تتيح خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة