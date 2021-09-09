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مغردون ينعون الشيخ «شبيب بن دويان» إمام جامع بن دايل بالرياض لأكثر من 45 عاماً

مغردون ينعون الشيخ «شبيب بن دويان» إمام جامع بن دايل بالرياض لأكثر من 45 عاماً
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تواصل – فريق التحرير :

نعى رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس، الشيخ شبيب محمد مشنان بن دويان، إمام جامع بن دايل لأكثر من ٤٥ سنة.

وقد كان الشيخ الراحل مدرساً بمعهد إمام الدعوة العلمي بالرياض، وقد حفظ جماعات من أهل العلم والفضل، على يديه القرآن الكريم.

من جانبه قال المغرد فلاح المطيري : ” اللهم اغفر له وارحمه وتقبله في جنات النعيم أول معرفتي به وصلاتي خلفه في مسجده الكائن بجوار مكتبة الرشد قديمًا بطريق الحجاز قبل 30 عامًا، والتقيته مرارًا مع الشيخ عائض فدغوش الحارثي -رحمه الله-، فكان حفيًا بنا حريصاً على الفائدة ونفع الناس وإفادتهم فاللهم اجمعنا به ووالدينا في جناتك.

وقال أبو عبدالمحسن : ” الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة نشأنا في الحارة على صوته وتلاوته -رحمة الله عليه- “.

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