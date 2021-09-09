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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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استعادة حقوق عامل متوفى بما يقارب مليون و300 ألف ريال بالرياض

استعادة حقوق عامل متوفى بما يقارب مليون و300 ألف ريال بالرياض
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تواصل – واس :

تمكنت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم من عقد صلح واستعادة حقوق عامل “سعودي” متوفى لصالح ورثته بمبلغ مليون ومئتين وثمانين ألف ريال مقابل مستحقاته النظامية.

وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي أن الصلح تم بين الطرفين من خلال جلستين للتسوية الودية (وكيل المنشأة، ووكيل الورثة)، منوهاً بأن الجلستين كانتا افتراضيتين ضمن المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمّالية بين العامل وصاحب العمل التي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين -إن أمكن ذلك- أو إحالة الدعوى للمحكمة العمّالية عن طريق المدعي خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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