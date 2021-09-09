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«المرور» تحدد رسوم تجديد رخصة سير المركبة.. وهذه غرامة «التطويف»

«المرور» تحدد رسوم تجديد رخصة سير المركبة.. وهذه غرامة «التطويف»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور رسوم تجديد رخصة سير المركبة، والغرامة المقررة حال عدم تجديدها في الموعد المحدد.

وأوضح “المرور”، أن رسوم تجديد رخصة سير المركبة تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات، ويتم فرض غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف بعد انتهائها.

ولفت “المرور” إلى أن مدة التجديد تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد، مشيراً إلى أنه يمكن تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها بأقل من 180 يوما، وفي حال عدم تجديدها في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

وشدد على أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة أو رخصة السير في حال تم إيقاف الخدمات عن قائد المركبة، كما أنه في حال كانت رخصة السير دون تاريخ انتهاء فيُكتفى بتجديدها في «أبشر» فقط.

 

 

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