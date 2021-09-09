شاهد.. «إطار استبن» يهدد المركبات على طريق سريع بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر تحرر إطار “استبن”، من مركبة على طريق سريع بأحد المناطق في المملكة.

ووثق المقطع سقوط إطار “الاستبن” من إحدى المركبات، وسط طريق سريع، وكاد يصطدم بإحدى المركبات، إلا أن قائدها انحرف لليسار في لحظات ليتفادى الإطار.

وينصح خبراء السيارات بأهمية الفحص الدوري والتأكد من سلامة المركبة قبل الانطلاق بها لتفادي مثل هذه المشاكل الطارئة والتي قد تسبب في وقوع حوادث على الطريق.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “تواصل”، بدقة التأكد من مكان أو توقيت تصوير القطع المتداول.