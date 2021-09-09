منها «آلام العظام».. أعراض بسيطة تنذر بسرطان البروستاتا

تواصل – وكالات:

قال الدكتور أولاف رايشيلت إن “سرطان البروستاتا” يهاجم الرجال المسنين خاصة، مشيراً إلى أنه في المرحلة الأولى من المرض لا تكون هناك علامات تحذيرية منه.

وأضاف أخصائي المسالك البولية الألماني أن في المرحلة المتقدمة من المرض تظهر بعض أعراض الإصابة به، وهي الصعوبات أثناء التبول، وآلام العظام في الجزء السفلي من الظهر، وعلى الجانب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وشدد “رايشيلت” على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، موضحا أنه يمكن التحقق من سرطان البروستاتا ببعض الفحوصات مثل الفحص التحسسي، وفحص قيمة المستضد البروستاتي النوعي PSA، والتصوير بالرنين المغناطيسي والخزعة، أخذ عينة من الخلايا.

وأكد “رايشيلت” أن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء، مشيراً إلى أن العلاج يشمل العلاج الهرموني، و المناعي، والكيميائي، والإشعاعي، وفي الحالات الشديدة، الجراحة.

ويمكن الوقاية منه بأسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، والمواظبة على الرياضة، والإقلاع عن التدخين والخمر، والتخلص من الوزن عند السِمنة.