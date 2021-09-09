11 ميزة مهمة في تطبيق «تويتر».. تعرف عليها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يحتوي تطبيق تويتر على العديد من المزايا التي قد يجعلها الكثيرون وربما تكون لها فوائد في إنجاز المهام اليومية والتواصل مع الآخرين.

وفي هذا السياق أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن تطبيق “تويتر” يحتوي على مزايا مهمة ومن خلال معرفتها يصبح التعامل مع التطبيق أسهل.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “احترف استخدام تطبيق تويتر، هناك مزايا كثيرة أغلبنا لا يعرفها، جمعت لكم في هذا المقطع 11 ميزة مهمة من مزايا تويتر لتسهيل تعاملنا مع التطبيق قد تعرف بعضها لأول مرة”.

ويمكن الاطلاع على مزايا تطبيق تويتر من خلال المقطع أدناه: