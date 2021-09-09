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شاهد.. ردة فعل وزير الرياضة بعد أن طُلب منه إبراز «توكلنا» بأحد الفعاليات

شاهد.. ردة فعل وزير الرياضة بعد أن طُلب منه إبراز «توكلنا» بأحد الفعاليات
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل وزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد أن طُلب منه إبراز توكلنا خلال وصوله مقر حفل استراتيجية الكرة السعودية.

واستجاب وزير الرياضة لطلب موظف الاستقبال وأشاد بحرصه على تطبيق التعليمات الصحية، وقام بإبراز تطبيق توكلنا على جواله.

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

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