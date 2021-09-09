أمانة مكة تُغلق مستودعاً للأثاث المنزلي.. خالف الاشتراطات الصحية

08:44

«يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ».. تلاوة عذبة للشيخ «خالد المهنا» بالمسجد النبوي