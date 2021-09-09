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شاهد.. حارس أمن يتصدى لوافد تحرش بموظفات قبل هروبه من مول تجاري بحائل

شاهد.. حارس أمن يتصدى لوافد تحرش بموظفات قبل هروبه من مول تجاري بحائل
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تصدي حارس أمن لوافد أجنبي بعد تحرشه بفتاة في مول بحائل ومحاولة الهروب.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة بالمول، حارس الأمن وقد لاحظ المتحرش وهو يتجه نحو الباب ليهرب منه، فقام بحمل الكرسي وتوجيهه نحوه بقوة فأسقطه أرضاً.

وبعد أن سقط المتحرش أرضاً أسرع حارس الأمن بإغلاق باب المول، ثم قام بالسيطرة عليه برفقة زميله.

من جانبه أوضح حارس الأمن عبدالرحمن الشمري، في تغريدات على حسابه بتويتر، أنه لم يحتمل أن يقف ويرى الوافد يهرب بعد أن قام بالتحرش بالمواظفات في المول لذلك قام بالتدخل وضربه بالكرسي.

وأشار إلى أنه مسؤول عن كل ما بدر منه تجاه الوافد حتى إذا كان ما فعله مخالفاً، وأنه يتحمل كافة المسؤولية عن ما قام به. فيما أوضح أن القضية قد انتهت بالفعل بعد تنازل الموظفة التي تحرش بها الوافد.

 

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