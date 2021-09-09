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القبض على 3 مقيمين ارتكبوا جريمة سطو على محل تجارى بجدة

القبض على 3 مقيمين ارتكبوا جريمة سطو على محل تجارى بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيمين ومخالف لنظام الإقامة ارتكبو جريمة سطو على محل تجارى في محافظه جدة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأفغانية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد المحال التجارية في أحد أحياء محافظة جدة، وسرقة مبالغ مالية قُدّرت بـ(30,000) ريال.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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