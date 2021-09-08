الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأحوال المدنية» تحدد ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة

«الأحوال المدنية» تحدد ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن الضوابط التي يتم بموجبها تسجيل أسماء المواليد في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ “ال” في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع.

وأضافت أنه يسمح أيضا بتسجيل أسماء المواليد مجردة من الألقاب مثل “السيد”، فلا يتم إضافة لقب “السيد”.

وبينت أنه لا يسمح أيضا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل “محمد صالح، أو محمد مصطفى”.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يُمنع أيضا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل “عبد الرسول”.

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية» توضح خطوات الحصول على خدمة «بياناتي»

«الأحوال المدنية» توضح خطوات الحصول على خدمة «بياناتي»

10 معلومات مهمة عن تجديد وإصدار الهوية الوطنية (إنفوجرافيك)

10 معلومات مهمة عن تجديد وإصدار الهوية الوطنية (إنفوجرافيك)

«الأحوال المدنية» تتيح خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً

«الأحوال المدنية» تتيح خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً

«الأحوال المدنية» توضح خطوات خدمة «تسجيل المواليد» عبر منصة أبشر

«الأحوال المدنية» توضح خطوات خدمة «تسجيل المواليد» عبر منصة أبشر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة