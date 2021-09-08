«الأحوال المدنية» تحدد ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن الضوابط التي يتم بموجبها تسجيل أسماء المواليد في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ “ال” في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع.

وأضافت أنه يسمح أيضا بتسجيل أسماء المواليد مجردة من الألقاب مثل “السيد”، فلا يتم إضافة لقب “السيد”.

وبينت أنه لا يسمح أيضا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل “محمد صالح، أو محمد مصطفى”.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يُمنع أيضا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل “عبد الرسول”.