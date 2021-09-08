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ستتخطى ضحاياه «كورونا».. تحذير من الإصابة بهذا المرض الخطير

ستتخطى ضحاياه «كورونا».. تحذير من الإصابة بهذا المرض الخطير
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا أن ضحايا السل عام 2021 سيتخطون عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفايروس كورونا.

وتوقع مديره التنفيذي بيتر ساندز وفاة مئات الآلاف بالسل والإيدز بشكل خاص لعدم تلقيهم العلاج اللازم بسبب تضرر منظومة الرعاية الصحية في عدد من الدول وانشغالها بمواجهة الوباء.

واستند ساندرز للتقرير السنوي للصندوق الصادر (الأربعاء) عن عام 2020، والذي أظهر تراجع متلقي علاج السل في الدول التي يغطيها الصندوق بنسبة 19%، كما انخفض متلقي علاجات الإيدز بنسبة 11%.

واختتم ساندز: «انخفض متلقي العلاج من السل العام الماضي مليون شخص مقارنة بـ2019، وأخشى أن هذا يعني حتماً وفاة مئات الآلاف».

 

 

 

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