«الغذاء والدواء»: 6 احتياطات واجبة قبل استخدام مبيدات «الطعوم»

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حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6 احتياطات لازمة قبل استخدام مبيدات الطعوم وهي عبارة عن مادة أو عدة مواد غذائية تخلط مع المبيد لتجذب الآفة المراد مكافحتها وبالتالي تتسبب في قتلها.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة مبيدات الطعود تستخدم لمكافحة القوارض والصراصير والنمل والذباب داخل المنازل والمخازن والمطاعم.

طريقة الاستعمال

ووفقًا لهيئة الغذاء والدواء فإن طريقة استعمال مبيدات الطعوم تتم عن طريق توزيع كميات كبيرة من الطعوم في الأماكن العامة الموبوءة بالآفات، وبعد انتهاء عملية المكافحة يجب إزالة الطعوم والآفات التي تم القضاء عليها حتى لا تتسبب في ظهور مشاكل صحية وروائح كريهة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن الاحتياطات اللازمة الواجب اتباعها عند استخدام الطعوم هي كما يلي:

1-قراءة ملصق المبيد بشكل جيد قبل الاستعمال.

2-استخدام أدوات الحماية الشخصية قبل البدء في عملية المكافحة.

3-الحرص على توزيع الطعوم في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

4-الحرص على عدم توزيع الطعوم بالقرب من الأطعمة والمواد الغذائية.

5-تخزين العبوات بعيدًا عن متناول الأطفال وبعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة.

6-عدم اقتناء كمية من المبيد زائدة عن الحاجة.

الإسعافات الأولية

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أنه يجب نقل المريض لأقرب مستشفى عند ابتلاع الشخص للمبيد الحشري، وفي حالة تعرض العينين للمبيد يتم غسلها بكمية وافرة من المياه لمدة 15 دقيقة وفي حالة استمرار الأعراض ينقل المصاب للمستشفى.

وفي حالة تعرض الجلد للمبيد يغسل جيدًا بالماء والصابون، كما يجب اتباع إرشادات الإسعافات الأولية الموجودة على ملصق المبيد، وعند استنشاق المبيد ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.