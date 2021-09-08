الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«نزاهة»: لا حصانة لأحد في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كان منصبه

«نزاهة»: لا حصانة لأحد في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كان منصبه
0

تواصل – فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، على أن لا حصانة لأحد في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كان منصبه أو الجهة التي يعمل بها، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك من الأدوات والآليات ما يمكنها من كشف وقائع الفساد التي يرتكبها منسوبوها، وضبطهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.

وكشف أحمد الحسين، خلال حديثه في قناة “السعودية”، عن الإجراءات التي سيجري اتخاذها مع منسوبي الهيئة المتورطين في قضايا الفساد التي كشفت نزاهة عنها أمس الثلاثاء.

وأكد أنه تم التحقيق مع هؤلاء المتورطين في قضايا الفساد، وجار حاليا استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للمحكمة المختصة، فضلا عن طلب الحكم عليهم بالعقوبة المشددة على خلفية ما أُسند إليهم من جرائم.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت أمس إيقاف ضابط صف، وآخر متقاعد برتبة عقيد، وموظفَين لتورطهم في وقائع فساد متمثلة في الإخلال بوظيفتهم واستغلال نفوذهم.

مواد ذات صلة

«نزاهة»: إيقاف طبيب أنشأ عيادة خاصة بمنزله واستخدام مختبر مستشفى حكومي لإجراء التحاليل

«نزاهة»: إيقاف طبيب أنشأ عيادة خاصة بمنزله واستخدام مختبر مستشفى حكومي لإجراء التحاليل

تورط فيها ضباط وموظفون.. «نزاهة» تباشر 20 قضية فساد بملايين الريالات

تورط فيها ضباط وموظفون.. «نزاهة» تباشر 20 قضية فساد بملايين الريالات

«مكافحة الفساد»: التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 207 مواطن ومقيم

«مكافحة الفساد»: التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 207 مواطن ومقيم

«نزاهة» تكشف حقيقة مباشرتها تحقيقاً لتهريب قطع أثرية إلى بريطانيا

«نزاهة» تكشف حقيقة مباشرتها تحقيقاً لتهريب قطع أثرية إلى بريطانيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة