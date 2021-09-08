الهيئة الملكية بالجبيل تعلن توفر 12 وظيفة في عدة تخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عبر موقع (بوابة التوظيف) عن توفر 12 وظيفة لحملة الشهادة المتوسطة فما فوق عبر برنامج التأهيل والإحلال.

واشترطت أن يكون المتقدم على الوظائف المواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

1- فني معدات. (وظيفتان)

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص (آلات دقيقة وتحكم).

– خبرة 4 سنوات في مجال العمل.

– علاوة بدل السكن الشهري 1500 ريال سعودي.

2- فني تقنية المعلومات.

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

– خبرة 4 سنوات في مجال العمل.

– علاوة بدل السكن الشهري 1500 ريال سعودي.

3- عامل.

– حاصل على الشهادة المتوسطة.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– علاوة بدل السكن الشهري 1250 ريال سعودي.

4- مهندس شراء وتوريد مواد، وقطع غيار.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية).

– خبرة 6 سنوات في مجال العمل.

– علاوة بدل السكن الشهري 1500 ريال سعودي.

5- فني الدائرة التلفزيونية المغلقة.

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص برمجة الحاسب الآلي.

– خبرة 5 سنوات في مجال العمل.

– علاوة بدل السكن الشهري 1500 ريال سعودي.

6- مهندس شبكات. (3 وظائف)

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة شبكات الحاسب الآلي).

– خبرة 6 سنوات في مجال العمل.

– علاوة بدل السكن الشهري 1500 ريال سعودي.

7- سباك.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– بدل السكن الشهري 1400 ريال سعودي.

8- فني كهربائي.

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص (قوى كهربائية)

– خبرة سنة في مجال العمل.

– بدل السكن الشهري 1400 ريال سعودي.

9- موظف مشتريات أول.

– حاصل على شهادة الدبلوم مع خبرة 5 سنوات.

– أو حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة 10 سنوات.

– بدل السكن الشهري 2000 ريال سعودي.

موعد وطريقة التقديم:-