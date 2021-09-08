«الشؤون البلدية» توضح خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، خطوات وإجراءات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال.
وتشمل خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال ما يلي:
1- الخطوة الأولى إصدار القرار المساحي.
2- التعاقد مع مكتب هندسي مصمم.
3- إصدار رخصة البناء.
4- إشعار الجهات.
5- التعاقد مع مكتب هندسي مشرف ومقاول بناء.
6- بدء الإشراف وإرسال التقارير وإرفاق وثيقة التأمين.
7- إجراء أعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة.
8- تقرير إنهاء الأعمال.
9- التفتيش النهائي (تأكيد السلامة – التأمين).
10- الخطوة العاشرة والأخيرة إصدار شهادة الإشغال.