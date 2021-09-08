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«الشؤون البلدية» توضح خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال

«الشؤون البلدية» توضح خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، خطوات وإجراءات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال.

وتشمل خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال ما يلي:

1- الخطوة الأولى إصدار القرار المساحي.

2- التعاقد مع مكتب هندسي مصمم.

3- إصدار رخصة البناء.

4- إشعار الجهات.

5- التعاقد مع مكتب هندسي مشرف ومقاول بناء.

6- بدء الإشراف وإرسال التقارير وإرفاق وثيقة التأمين.

7- إجراء أعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة.

8- تقرير إنهاء الأعمال.

9- التفتيش النهائي (تأكيد السلامة – التأمين).

10- الخطوة العاشرة والأخيرة إصدار شهادة الإشغال.

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